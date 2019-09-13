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Украина работает над формулой возвращения Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время участия в панельной дискуссии на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Скажу честно - мы думаем, у нас есть несколько форматов, несколько идей», - отметил глава государства, отвечая на вопрос о стратегии Украины по освобождению Крыма от российской оккупации.

Зеленский отметил, что говорить о каких-то деталях рано, и он не хотел бы их раскрывать. «Я не могу вам об этом говорить - это будет рано. Это будет, как с освобождением (удерживаемых. - Ред.), поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи», - сказал он.

Глава государства выразил мнение, что с возвращением Крыма будет сложная ситуация.

В то же время президент Украины отметил, что пока не встречался в «нормандской формате» и не встречался с президентом Российской Федерации.

Кроме того, он сообщил, что ожидает встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. «У меня есть важные встречи, о которых я вам сказал, и встреча с президентом США. Мы думаем над моделью. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», - резюмировал глава государства.
ForUm

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