Минимум в 10 населенных пунктах северного Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован. Еще в 9 населенных пунктах сигнал заблокирован частично.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные мониторинга Крымской правозащитной группы, проведенного в сентябре.

«Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог — Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка», - говорится в сообщении КПГ.

В частности в населенных пунктах Ишунь, Воинка, Завет Ленинский, Красноармейское слышно только по одной украинской радиостанции.

В Вишневке, Новоалександровка, Источном и Зеленой Ниве — по 2 станции, а в Предмостном – 6 украинских радиостанций.

Радио «Культура», «Крым.Реалии», «Промінь» и «Армия FM» слышно в 3 населенных пунктах из списка, Радио «Херсон FM» — в 4, «Украинское радио», «Люкс FM», «Радио НВ» — в 2 из 19 исследованных. В 1 населенном пункте слышен сигнал радио «Новая Каховка».

Возле КПВВ «Чонгар» на оккупированной территории Крыма можно услышать пять украинских станций: «Украинское радио», радио «Промінь», «Армия FM», «Крым.Реалии» и «Херсон FM». На частотах «Радио НВ» и «Перец FM» слышно российское радио «Море». Это российская станция также вещает на частоте 90,8 МГц. На частоте радио «Хаят» вещает российский «Маяк».

Возле КПВВ «Чаплынка» на оккупированной территории слышен сигнал четырех украинских станций — радио «Культура», «Люкс ФМ» «Крым.Реалии», «Армия FM», «Промінь».

При этом российское радио «Спутник» вещает вместо «Украинского радио». На трех частотах вещает радио «Море»: вместо «Радио НВ» и «Перец FM», а также на частоте 90,8 МГц. На частоте радио «Промінь» вещают российские «Вести ФМ». Волну «Херсон FM» заглушает российское радио «Ватан Седасы».

В десяти населенных пунктах (Мартыновка, Соленое озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Красноперекопск, Армянск) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

Вещание украинских FM с Чаплынки в северном Крыму перекрывают российские станции.

Вещание украинских FM c Чонгара в северном Крыму такие перекрывают российские станции.

«Таким образом, российские власти блокируют украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и практически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций. При этом власти РФ полностью игнорируют тот факт, что глушение радиосигналов осуждено Международной конвенцией электросвязи в 1947 году и Генеральной Ассамблеей ООН в 1950 году», - заявляют в КПГ.