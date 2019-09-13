В Киеве только 30 хостелов работают легально, 230 - нелегально. Об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

По ее данным, хостелы, которые работают нелегально, не платят налоги и туристический сбор. Кроме того, некоторые хостелы расположены в жилых домах, где нет счетчиков. Также многие из них не соответствуют санитарным требованиям и имеют многочисленные нарушения.

«Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия «хостел». Лишь 30 таких заведений работают на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, которые основываются на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле – сказать довольно трудно», – сказала Марина Хона.

КГГА планирует создать специальную группу, которая должна определить и пресечь деятельность нелегальных хостелов в Киеве.

По данным КГГА, в течение 2016-2019 годов в столице закрыли 5 хостелов в судебном порядке, еще 5 - за нарушения жилищных условий. Кроме того, судебный процесс в отношении трех хостелов еще продолжается.