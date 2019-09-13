В районе проведения операции Объединенных сил оперативники спецслужбы задержали диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБ Украины выяснили, что, находясь в незаконных вооруженных формированиях, боевик овладел методами и навыками взрыво-подрывной деятельности. Задокументировано, что злоумышленник входил в состав бандформирования «Полтинник» и находился на оккупированной территории Луганщины. Но два года назад по личным мотивам выехал на освобожденную от оккупантов территорию и скрывался у жены, у знакомых в сараях и гаражах в Северодонецке, Лисичанске, Приволье, Новодружеске. Он также жил в палатке в лесах в окрестностях городов.

Силовики задержали боевика в доме его знакомого в поселке Шепилов Попаснянского района, куда он зашел переодеться перед встречей со знакомым. Во время обысков силовики изъяли у боевика стартовый пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм с признаками переработки, револьвер системы «Наган» времен Второй мировой войны, почти 50 патронов калибра 7,62 мм к винтовке, 18 патронов травматического действия калибра 9 мм, 3 штык-ножа к винтовке.

Задержанный также признался правоохранителям, что минировал дорогу на Соледар и мосты в Лисичанске, взорвал Томашовский мост между Лисичанском и Северодонецком. В рамках открытого уголовного производства по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. С учетом того, что задержанный принимал непосредственное участие в подрыве моста, рассматривается процессуальная перспектива возбуждения в отношении него уголовного производства за совершение преступления, предусмотренного ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Спецоперация проводилась совместно с подразделениями ГУ Нацполиции в Луганской области.