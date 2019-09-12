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В Министерстве иностранных дел рассказали, что Украина временно перестала деанонсировать договоры с Россией и СНГ из-за проведения «инвентаризации правовой базы» и формирования новых органов власти. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе министерства.

В МИД объясняют, что для деанонсации договоров необходимо учесть все предусмотренные ними процедуры, что и будет сделано в процессе инвентаризации договорной базы.

В то же время, сообщили в МИД, работу несколько замедляет процесс формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов.
 
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