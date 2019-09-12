Вчера пять жителей Киверцовского района устроили драку с сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции, правоохранители применили огнестрельное оружие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни.

Около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, близ села Карпиловка сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Fiat Scudo». Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь водителю-правонарушителю приехало еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди камеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Водитель автомобиля «Fiat Scudo» и 24-летний правонарушитель, житель села Карпиловка, госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Их жизни и здоровью угрозы нет.

Следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

На место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований, которые по этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.