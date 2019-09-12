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Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

Как сообщает пресс-центр ведомства, противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронную почту и популярные мессенджеры, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов.

Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес-кругов. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за «комплекс услуг».

Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников было четко определено. Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские – проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители непосредственно осуществляли прослушивание.

В ходе проведения многоходовой спецоперации правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники. Также выявлено копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
ForUm

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