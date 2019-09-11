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В Киеве будут судить бывшего бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, которая 7 лет получала зарплату несуществующего сотрудника.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено досудебным расследованием, в 2012 году с целью завладения денежными средствами, выделенными государством на зарплату сотрудникам заведения, подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, нанеся государству ущерб на сумму почти 800 тыс. грн.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Отметим, что в ходе досудебного следствия подозреваемая, которая сейчас уволена с должности, в государственный бюджет возместила почти 500 тысяч гривен.
ForUm

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