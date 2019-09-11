Во время визита в Ривне президент Зеленский начал оправдываться в ответ на вопрос, можно ли закрывать телеканал за высказывания его гостей, обратила внимание медиаэксперт Лариса Дроздова.

Дроздова отмечает, что Зеленский почему-то начал оправдываться, хотя журналист ни в чем не обвиняла власть, а просто поинтересовалась, как он относится к ситуации, когда у телеканала отбирают лицензию за высказывания гостей студии.

По словам Дроздовой, такое поведение Зеленского было бы понятным, если бы он дал команду отобрать лицензию у телеканала, но ведь, по его словам, он выступает за свободу слова.

«Во-первых, складывается впечатление, что Президент оправдывается. Если бы Владимир Александрович действительно дал команду отобрать лицензию у NewsOne, такое поведение было бы понятным. Но ведь, по его словам, он за свободу слова», - обращает внимание медиаэксперт на несоответствие в поведении главы государства.

«Во-вторых, на целиком конкретный вопрос, когда власть отбирает лицензию у оппозиционного телеканала, глава государства выдал несколько общих фраз в стиле «За все хорошее, против всего плохого», вспомнил, что у него пятерка по арифметике, но … ничего конкретного не сказал по ситуации с давление NewsOne», - отметила медиаэксперт.

А тем временем, пишет Дроздова, в Верховной Раде фракции «Слуга народа» и «Голос» предложили создать следственную комиссию, которая будет расследовать обстоятельства изменения формы собственности – но почему-то только в отношении 3 телеканалов. «И снова – «абсолютно случайно» - это оказались те самые NewsOne, 112 и ZIK», - конкретизировала она.

«То есть, резюмирую, очень странная реакция Президента Зеленского. На прямой вопрос он не дал никакого ответа, а вместо этого начал оправдываться. Однако зачем оправдываться, если не имеешь отношения к ситуации с NewsOne?», - задается вопросом медиаэксперт Лариса Дроздова.