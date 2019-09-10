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В Ровно, куда сегодня с рабочей поездкой прибыл президент Украины Владимир Зеленский, гаранта Конституции в аэропорту встретили верующие Украинской Православной Церкви – с хлебом, солью, подарили вышитый рушник, и со слезами попросили защитить их права.

Фото: скрин, Ютуб

Как сообщает Центр информации УПЦ, Владимир Зеленский лично успокоил одну из плачущих женщин, которая привлекла его внимание, и, обращаясь к представителям Ровенской епархии попросил изложить все проблемы ему письменно.

«Я вас очень прошу, пожалуйста, давайте не будем плакать, давайте успокоимся, и вы нам напишите проблемы, мы – да…», - успел сказать Владимир Зеленский.

В это время руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной, обращаясь к президенту сообщил о том, что от Ровенской и Сарненской-Полесской епархии УПЦ подготовлен пакет документов обо всех беззакониях в отношении приходов и храмов Украинской Православной Церкви в этих регионах.

«Такие незаконные вещи происходили здесь, когда незаконно перерегистрировались общины без ведома людей, и мы просим вас, если можно, защитить наши права», - сказал протоиерей УПЦ, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

Также он попросил Президента помочь обратить внимание государства и оплатить дорогостоящее лечение нуждающемуся человеку, поддержка которого обходится в 6 тыс евро в неделю. Владимир Зеленский пакет документов принял.

Вместе с тем к Владимиру Зеленскому обратился один из архиереев УПЦ с просьбой об отдельной встрече с представителем президента в регионе, с целью детально разобраться в вопросах нарушения закона против верующих Украинской Православной Церкви в Ровенской и Сарненской-Полесской епархии.

Президент Украины, в присутствии нового губернатора региона, согласился и попросил оставить контакты для изучения ситуации.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Ровно возле аэропорта около 200 верующих и 30 священнослужителей встречали Зеленского с плакатами, призывающими остановить гонения на УПЦ и защитить конституционные права верующих: «УПЦ вне политики», «Церковь – это Дом Божий, а не арена для политических манипуляций», «Господин Президент, остановите гонения верующих УПЦ».
ForUm

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