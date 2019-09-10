В Свято-Успенской Почаевской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви сегодня, 10 сентября, отмечают 360-летие со дня обретения мощей преподобного Иова, чудотворца Почаевского.

Фото: Почаевская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители, в Преображенском соборе лавры были совершены две Божественные литургии.

«Преподобный, благодаря своей божественной ревности, достиг вершины святости, стараясь подражать праведному Иову многострадальному и Предтече и Крестителю Господню Иоанну», - сказал архиепископ Иов.

Праздничные торжества закончились крестным ходом, во время которого мощи преподобного были отнесены в Пещерный храм, где они всегда покоятся.

В конце богослужения наместник лавры поздравил верующих с праздником и пожелал небесного предстательства святого во всех жизненных начинаниях. Закончились торжества пением многолетия.

Накануне, вечером 9 сентября, в Почаевской лавре состоялось всенощное бдение с чином литии, которую совершил ректор Почаевской духовной семинарии архиепископ Шумский Иов. Верующие поклонились мощам и был помазан святым елеем.