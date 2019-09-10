Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ривненскую область пригрозил причастным к деятельности незаконных автозаправочных станций (АЗС) привлечением к ответственности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я знаю, что в Ривненской области работает очень много «теневых», скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы», - подчеркнул президент.

Глава государства также призвал нового главу Ривненской ОГА Виталия Коваля обратить внимание на эту проблему.