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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ривненскую область пригрозил причастным к деятельности незаконных автозаправочных станций (АЗС) привлечением к ответственности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Я знаю, что в Ривненской области работает очень много «теневых», скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы», - подчеркнул президент.

Глава государства также призвал нового главу Ривненской ОГА Виталия Коваля обратить внимание на эту проблему.
ForUm

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