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У въезда в международный аэропорт в Ровно сегодня, 10 сентября, около 200 верующих и 30 священнослужителей из Ровенской и Полесско-Сарненской епархий Украинской Православной Церкви собрались, чтобы встретить Президента Украины Владимира Зеленского и попросить его о защите своих конституционных прав.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

На встречу с Президентом пришли в основном прихожане, пострадавшие от рейдерских действий ПЦУ в Ровенской области. 

В руках они держат плакаты, призывающие остановить гонения на УПЦ и защитить конституционные права верующих: «УПЦ вне политики», «Церковь – это Дом Божий, а не арена для политических манипуляций», «Господин Президент, остановите гонения верующих УПЦ» и другие.

В ожидании прибытия Президента верующие совершают молитвы.
ForUm

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