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Полицию Житомирской области возглавил полковник полиции Сергей Крупей. Сегодня, 10 сентября, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя личному составу полиции региона, сообщает пресс-служба ведомства.

До этого Крупей занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Председатель Нацполиции отметил, что требует от личного состава ведомства не только неуклонного соблюдения законов государства.

«Прежде всего, мы должны понять, что мы с вами являемся сервисной службой, которая обязана слушать общество, слышать и помогать обществу. Потому что полиция Украины - это правоохранительный сервис для наших граждан и гостей», - подчеркнул глава Нацполиции.

Князев добавил, что каждый полицейский, в частности, каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его деятельности базируется на трех принципах.

«Первый – уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй – уровень доверия личного состава лично к вам. И только третий – это состояние противодействия преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти», - подчеркнул председатель Нацполиции.

Поэтому он обратился к новому руководителю полиции Житомирской области с требованием неуклонно в своей работе придерживаться указанных принципов и эффективно выполнять поставленные задачи.

Крупей закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковщины и Главного управления уголовного розыска МВД. С августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Напомним, в августе президент Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области.
ForUm

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