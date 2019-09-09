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В Кремле заявили, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной дает повод для осторожного оптимизма и в плане нормализации двусторонних отношений, и для выполнения Минских соглашений.

«Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что списки для обмена он не комментирует. Песков также воздержался от объяснений, почему в числе прибывших в Россию лиц есть граждане Украины.

На вопрос, можно ли говорить, что это был обмен пленными, пресс-секретарь президента сказал: «Это был обмен удерживаемыми лицами».

Песков не стал комментировать, будут ли и в какие сроки опубликован список ранее удерживаемых на Украине лиц, которые в минувшую субботу, 7 сентября, прилетели в Россию, а также указы президента Владимира Путина о помиловании украинцев, возвращенных на родину.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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