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В пограничном управлении российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщают о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двух человек, которые «находятся в федеральном розыске», сообщает Крым.Реалии.

По информации ведомства, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска «Джанкой».

В погрануправлении утверждают, что 40-летний украинец «с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова».

Также в ведомстве сообщают о задержании в российском пункте пропуска «Армянск» при выезда с полуострова крымчанина, который, как указывается, «находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба».

Сообщается, что мужчин передали российской полиции.

Имена и фамилии задержанных не публикуют, какие-либо их комментарии отсутствуют. Подтверждения данной информации из других источников нет.

 
ForUm

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