В ближайшие выходные в Украине ожидается существенное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Молодое бабье лето в Украине еще продлится. А забегая немного вперед, скажу, что в ближайшие выходные будем трястись от холода и даже увидим дождь. То есть, ожидается 14-15 сентября ощутимое похолодание», – отметила она.

В то же время, по прогнозу синоптика, 10 сентября масштабная полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу до Украины, принесет сухую малооблачную солнечную погоду.

«У нас повсюду - бабье лето. Разве что на Закарпатье и в Карпатах районные дожди заявят о своем несогласии с главной антициклональная линией. Температура воздуха - гулять-никак нагуляться: в течение дня + 24 + 29 градусов. Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на Западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с», – подчеркнула она.

В Киеве вторник будет сухо, малооблачно, днем ​​в столице ожидается около 27 градусов.