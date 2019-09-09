Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования «Север». Происшествие произошло вблизи села Гончаровское Черниговской области, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, при движении колонны военной техники водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди.

От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрошены участники и очевидцы; готовятся ходатайство о назначении соответствующих экспертиз; проводятся следственные эксперименты.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура.

Квалификация: нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ЧП произошло 7 сентября.