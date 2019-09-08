Вчера, 7 сентября, в Черниговской области возле с. Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части, сообщает пресс-служба оперативного командования «Север».
Отмечается, что военнослужащий погиб в результате нарушения мер безопасности.
Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.
Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.
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