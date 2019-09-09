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Русская Православная Церковь горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, а также отмечает значимый вклад в это событие Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Фото: 24 канал

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Мы видим в том, что 70 человек вышли на свободу, воссоединились с родными в том числе плоды искренних молитв миллионов просящих Создателя о мире в Украине православных людей: епископов, священников, мирян.

Напомню также, что Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обращался с просьбой к Патриарху Кириллу содействовать освобождению задержанных украинцев. Это обращение было поддержано Предстоятелем Русской Церкви», - рассказал Владимир Легойда.

По его словам, в Русской Православной Церкви верят, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни.

Как сообщали СМИ, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35. Обмен проходил параллельно. В рамках обмена в Украину вернулись Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и другие политзаключенные. Также домой вернулись 24 украинских моряка, которые были захвачены в Керченском проливе.
ForUm

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