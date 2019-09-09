также в разделеРелигия
В Вашингтоне в день 70-летия русского прихода открыли памятник святому праведному Иоанну Кронштадтскому
Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву 9
В РПЦ надеются, что обмен пленными станет началом пути к примирению 9
Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием миссионерского служения 18
В Виннице в ночь на 14 сентября верующие УПЦ будут молиться возле отнятого у них храма 13
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно относиться к земным благам и богатству 12
Митрополит Онуфрий рассказал, может ли человек сделать Бога своим должником 25
Черновицкая ОГА тайно перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ 17
Священник ПЦУ «отправил» сторонников и команду Зеленского в ад 24
В УПЦ отметили, что в украинской власти наблюдается новая религиозная политика 21
Русский экзархат в Европе в случае присоединения к РПЦ будет новой структурой в составе Московского патриархата 18
Священник УПЦ - о противостоянии за храм на Ровенщине: На мне рвали волосы, били 13
На Запорожчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского 18
На Тернопольщине архиереи и священники УПЦ отпели известного украинского кобзаря 45
На Буковине против лоббирующей интересы ПЦУ сотрудницы Черновицкой ОГА возбудили уголовное дело 20
В Почаеве состоятся торжества в день обретения мощей преподобного Иова 36
Скандал на Фанаре: Архиепископ Иоанн считает решения Константинопольского патриархата недействительными 38
В Житомире тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по центральным улицам с 7 чудотворными иконами 45

Московский патриархат примет в свои ряды те общины Русского экзархата Константинополя, которые захотят перейти в Русскую Православную Церковь.

Фото: РИА Новости

Об этом заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщает «Интерфакс».

«Те из них, которые обратятся к Русской Церкви с просьбой об их приеме, будут приняты», - сказал священник в субботу вечером, комментируя итоги прошедшего в Париже общего собрания Русского экзархата, на котором не удалось собрать необходимого числа голосов для воссоединения с РПЦ.

По словам священника, итоги собрания говорят о том, что «значительная часть священнослужителей и общин желали бы вхождения в состав Русской Церкви». Тем не менее, их численность оказалась недостаточной, чтобы в соответствии с уставом было принято решение о переходе экзархата в Московский патриархат.

«Как сложится дальнейшая судьба этих священнослужителей и общин, пока трудно сказать с определённостью, это зависит от их собственного волеизъявления», - отметил отец Николай.

При этом он уточнил, что в зависимости от того, сколько к РПЦ уйдёт общин и священников, будет определяться организационная форма их дальнейшего существования в составе Московского патриархата.

В конце ноября прошлого года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске Русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением Архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.

Месяц назад Московский патриархат официально предложил Русскому экзархату в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. Константинополь же в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
853 грн.
9
Теги