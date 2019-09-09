За семь месяцев работы в Государственном бюро расследований находятся почти 3 тыс. производств в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции. Об этом на своем канале в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

«Государственное бюро расследований ассоциируется именно с громкими политическими производствами. В то же время, я всегда подчеркивал, что наша задача гораздо глубже – мы должны побороть системные преступления. За семь месяцев работы в ГБР почти 3 тыс. производств в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции», - написал он.