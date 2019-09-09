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Рекордная жара в июне и июле этого года стала причиной смерти 1435 человек во Франции.

Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

По словам министра, половина из умерших были в возрасте старше 75 лет.

Вместе с тем, отметила Бузин, благодаря превентивным мерам показатель смертности был в 10 раз ниже, чем за тот же период в 2003 году, когда смертельная жара поразила Европу.

Во Франции в июне была зафиксирована самая высокая в истории температура - 46 градусов.

В столице, Париже, также наблюдалась рекордно высокая температура - 42,6 градуса в июле.

По данным Министерства здравоохранения, 567 человек умерли во время первой волны жары во Франции в этом году, с 24 июня по 7 июля. Еще 868 умерли во время второй волны с 21 по 27 июля.

Напомним, европейские погодные эксперты назвали нынешний июль самым жарким месяцем за всю историю глобальных наблюдений.

 
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