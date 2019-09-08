Антиутопия украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» получила приз как лучший фильм программы «Горизонты» на 76 Венецианском кинофестивале. Призы смотра раздали вечером 7 сентября, сообщает 112 Украина.

А главную награду фестиваля – »Золотого льва» – забрала драма по комикс-вселенной DC «Джокер». Режиссером картины выступил Тодд Филлипс, а главную роль в нем исполнил Хоакин Феникс. В украинский прокат картина выйдет 3 октября.

Гран-при жюри и «Серебряный лев» присуждены исторической драме Романа Поланского «Дело Дрейфуса».

Лучшим режиссером признан швед Рой Андерсон за картину «О бесконечности».

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль забрала француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в картине Gloria Mundi.

Эту же награду, но в мужской номинации получил итальянец Лука Маринелли за главную роль в экранизации романа Джека Лондона «Мартин Иден».

Лучшим сценаристом признан китаец Юнфань, который создал историю для анимационной картины «Черри-лейн, дом №7».

Специальный приз жюри достался картине «Мафия уже не та» итальянца Франко Мореско.

А награду Марчелло Мастрояни лучшему новому актеру или актрисе присудили Тоби Уоллесу за работу в картине «Молочные зубы».

Остальные призы в программе «Горизонты» распределились так:

Лучший режиссер – Тео Курт за фильм «Белое на белом»;

Специальный приз жюри – «Вердикт» Раймунда Рибай Гутьерреса;

Лучшая актриса – Марта Ньета за роль в фильме «Мать»;

Лучший актер – Сами Буажила за роль в фильме «Сын»;

Лучший сценарий – Джессика Палуд, Филипп Льоре и Диастем за фильм «Возвращение»;

Лучший короткометражный фильм – «Дорогуша» Саима Садика.

Кроме того, награду имени Луиджи Де Лаурентиса «Золотой лев будущего» за лучший дебют увезет домой Амджад Абу Алала за фильм «Ты умрешь в 20».