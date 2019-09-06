Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что журналистам в дальнейшем не будут ограничивать доступ в парламент. Об этом политик заявил в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» 5 сентября, сообщает 112 Украина.

«У журналистов есть доступ в Верховную Раду», - подчеркнул Разумков.

Ведущая программы Наталья Мосейчук отметила, что это «пока», но Разумков добавил, что работников СМИ и в дальнейшем будут пускать в Раду.

«У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии «Слуга народа» и от других политических сил открыты для общения», - сказал спикер парламента.

Он выразил уверенность, что на данный момент не идет речь о какой-либо закрытой форме работы высшего законодательного органа страны.

Напомним, 4 сентября, на первом же заседании Комитета по свободе слова пресс-служба Рады предложила ограничить доступ журналистов в парламент.

Так, руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк предложила ограничить количество журналистов, которые могут получить аккредитацию в парламент.

Для того чтобы определить, кто из журналистов сможет получить аккредитацию для работы в Раде, она предложила создать некий Общественный совет, состоящий из представителей «уважаемых и рейтинговых СМИ».