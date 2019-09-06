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Укрзализныця на один день, 14 сентября, продлила маршрут поезда №896 Шостка - Киев-Волынский до Коростеня, где будет проходить фестиваль дерунов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также в УЗ позаботились о возвращении активных поклонников дерунов домой: назначен дополнительный поезд №898 Коростень - Киев-Пассажирский.

Поезд № 896 отправится из Шостки 14 сентября в 01:48 и прибудет в Коростень в 10:25. В обратном направлении поезд № 898 отправится из Коростеня в 16:55 и прибудет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 19:39.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Киев-Волынский, Святошино, Буча, Клавдиево, Бородянка, Тетерев, Малин и другие.

Фестиваль дерунов проходит ежегодно во вторую субботу сентября в городском древлянском парке Коростеня.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.
 
ForUm

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