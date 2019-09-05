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Тверской суд Москвы приговорил к 4 годам колонии общего режима участника протестов в Москве Константина Котова, сообщает Радио Свобода.

Гражданский активист был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций протеста.

Телеканал «Дождь» опубликовал видео, на котором видно, что 10 августа Котов успел только выйти из метро «Китай-город», после чего был сразу же задержан. Он ничего не скандировал и не держал в руках плакатов.

С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция на акциях протеста в Москве.

6 марта он был оштрафован за акцию в поддержку обвиняемого в нападении на офис «Единой России» аспиранта Азата Мифтахова. В мае – арестован на пять суток за пикетирование здания ФСБ. В июне – за участие в акции в поддержку обвиненного в распространении наркотиков журналиста-расследователя Ивана Голунова. В июле – арестован на 10 суток за призыв к акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму на Трубной площади в центре Москвы. В августе – он был задержан после того, как вышел на несогласованную акцию протеста у здания Администрации президента в центре Москвы после согласованного митинга на проспекте Сахарова.

Прокуратура потребовала осудить его на четыре с половиной года лишения свободы.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения акций протеста появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году. Первым осужденным по ней стал в декабре 2015 года активист Ильдар Дадин. Приговор был отменен Верховным судом, Конституционный суд разъяснил, что применять статью о неоднократных нарушениях можно только в случае, если они не были формальными и нарушали права граждан.

Правозащитный центр Мемориал признал Котова политическим заключённым.

 
ForUm

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