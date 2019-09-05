Фракция «Слуги народа» планирует разработать новый регламент работы Верховной Рады. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает Украинская правда.

«Сама большая ошибка, что мы за 28 лет не получили регламент Верховной Рады Украины, потому что действующий регламент Верховной Рады Украины, к сожалению, это процедурный джем – вы туда попадаете и вы уже не можете двигаться, это тромб для любых вопросов», - заявил он.

«Поэтому задача наша номер один, мы ее уже обсудили... разработать совершенно новый регламент, который был бы совокупностью процедур, а не совокупностью каких-то других вещей, и которые бы позволили, при сохранении прав большинства и оппозиции, но обеспечивать быстрое и динамичное рассмотрение вопросов», - добавил политик.

Стефанчук пояснил, что в противном случае принятия законов в парламенте будет оставаться «процессом ради процесса, когда вносится какой-то кодекс и умирает под пятью тысячами поправок».