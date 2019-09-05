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Полиция разоблачила «схему» присвоения должностными лицами ГП «НЭК «Укрэнерго» государственных средств, сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 млн гривен.

Оперативники Департамента защиты экономики, следователи Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проводят санкционированные обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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