Суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России.

Об этом сказал его адвокат Родион Пугач, сообщают Українські Новини.

В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.

Адвокат заявляет, что это связано с обменом пленным с РФ.

«Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ», - ссобщил защитник.

По его словам, дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.

Напомним, в июне Служба безопасности Украины задержала жителя Мариуполя Ракушина по подозрению в работе на ФСБ России.

Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.

Контрразведчики СБ Украины установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой «МГБ ДНР» - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу.

Правоохранители задокументировали, что во исполнение задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.

Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.