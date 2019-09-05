также в разделеРелигия
В Запорожье УПЦ приглашает всех желающих принять участие в спортивных мероприятиях 7
В Виннице верующие УПЦ обратили внимание на язык вражды представителей ПЦУ 12
Иерусалимский Патриарх заявил о том, что в Украине поддерживает лишь одну Церковь 15
В Ровно националисты организовали пикет против строительства храма УПЦ 23
В УПЦ издали календарь с советами печерских святых в повседневной жизни 8
Волынская ОГА перерегистрировала 48 общин УПЦ КП в ПЦУ 7
В Херсоне верующие УПЦ празднуют Собор всех местночтимых святых 10
Полиция открыла 12 уголовных дел по факту попытки представителей ПЦУ захватить храм УПЦ на Ровенщине 12
В Киеве административный суд запретил митрополиту ПЦУ ликвидировать УПЦ КП 12
В Киев 20 сентября прибудут мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского 18
Митрополит Лука призвал православных жителей Запорожья поддержать приют для животных 9
Открыт прием заявок на участие в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2019-2020» 22
В Киеве волонтеры УПЦ проведут благотворительный бал в помощь детям с инвалидностью 11
В РПЦ подчеркнули, что благотворительная деятельность Церкви должна быть максимально прозрачной 11
Митрополит Онуфрий: Задача человека – стать похожим на Бога 15
В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество по святыням Юго-Западной Украины 15
В Париже состоится молебен в поддержку главы Западноевропейского экзархата 18
На Волыни архиепископ УПЦ посетил общину, храм которой захватили представители ПЦУ 26

В Свято-Успенском архиерейском соборе Житомира до 18 сентября будут находиться семь чудотворных икон Богородицы.

Фото: Житомирская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии и официальную страницу собора в Фейсбук, иконы прибыли в Житомир на торжества по случаю почитание чудотворного образа Матери Божией «Подольская».

«В этом году праздник является чрезвычайно особенным, ведь впервые в истории в древней Подольской церкви собрались все чудотворные иконы Богоматери, а это семь образов: Подольская, Тригорская, Ольшанская, Колодиевская, Бежевская, Пряжевская и список Подольской иконы (село Скоморохи). У всех образов своя удивительная история, разное время написания и прославления, но сейчас они собраны под куполом Успенского собора для поклонения желающих», - сообщили в епархии.

В Свято-Успенском соборе иконы будут находиться с 4 по 18 сентября. Верующие могут помолиться перед святынями каждый день с 08.00 по 19.00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1794 грн.
8
Теги