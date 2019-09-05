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В херсонском Свято-Духовском кафедральном соборе проходят празднования в честь собора всех святых, в земле Херсонской просиявших.

Фото: Херсонская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, 5 сентября, в день Собора Херсонских святых, в соборе совершается Божественная литургия.

Накануне дня памяти священномученика Прокопия Херсонского, а также празднования собора всех святых, в земле Херсонской просиявших, 4 сентября, в Свято-Духовском кафедральном соборе города Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил праздничное Всенощное бдение, за которым ему сослужили священнослужители Херсонских храмов.

Празднование Собора святых Херсонской земли было установлено 23 декабря 2014 года по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви, согласно рапорту архиепископа Херсонского Иоанна (Сиопко) и епископа Новокаховского Филарета (Зверева). В то время в состав Собора включены восемь имён святых XIX-XX веков.

19 апреля 2016 года синодальным решением к ним были присоединены имена восьми новомучеников и исповедников XX века и преподобномученика Парфения Кизилташского.

Состав Собора: праведный Феодор Ушаков, адмирал (+ 1817, память 23 июля, 2 октября), святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский (+ 1857, память 25 мая), Преподобномученик Парфений Кизилташский, игумен (+ 1867, память 4 сентября), священномученик Александр Шишин, пресвитер (+ 1921, память 30 сентября), священномученик Матфей Александров, пресвитер (+ 1921, память 2 декабря), священномученик Димитрий Игнатенко, прот. (+ 1935, память 15 сентября), священномученик Павлин (Крошечкин), архиеп. Могилевский (+ 1937, память 21 октября), священномученик Прокопий (Титов), архиепископ Одесский (+ 1937, память 10 ноября), священномученик Парфений (Брянских), еп. Ананьевский (+ 1937, память 9 ноября), преподобномученик Геннадий (Ребеза), архимандрит (+ 1937, память 19 ноября), священномученик Иоанн Скадовский, пресвитер (+ 1937, память 10 ноября), священноисповедник Философ Зябрев, пресвитер (+ 1937, память 30 сентября), священноисповедник Онуфрий (Гагалюк), архиеп. Курский (+ 1938, память 19 мая), преподобный Антоний (Абашидзе), схиархиеп. (+ 1942, память 19 октября), преподобный Варсонофий (Юрченко), архимандрит, (+ 1954, память 15 марта, 4 октября), блаженная Домника Ликвиненко, праведная (+ 1967, память 28 мая), преподобноисповедница Евтропия (Исаенкова), монахиня (+ 1968, память 16 марта).
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