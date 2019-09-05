Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» с 1 января 2020 года в связи с прогнозированным ростом минимальной зарплаты в Украине поднимет тарифы на универсальные почтовые услуги в среднем на 12,5%, в частности, на отправку посылок и письменной корреспонденции.



Как сообщил руководитель компании Игорь Смелянский, соответствующее решение приняла на своем заседании 3 сентября Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ), передает УНИАН.

«Повышение в среднем на 12,5% с 1 января 2020 года. Это (решение Нацкомиссии – УНИАН) даёт возможность нашим клиентам заранее предусмотреть соответствующие расходы в своих бюджетах на 2020 год», - сказал Смелянский.

Также руководитель «Укрпошты» отметил, что зарплатный фонд производственного персонала компании составляет 70% всех расходов, а после роста минимальной зарплаты эти расходы вырастут, в связи с чем возникла необходимость пересмотреть тарифы в сторону увеличения.

«Поэтому мы должны реагировать на политику государства, чтобы сохранять рабочие места и не нарушать нормы законодательства. Даже после повышения тарифов «Укрпошта» останется одним из самых доступных почтово-логистических операторов с нормальной доставкой и нормальной ценой», - подчеркнул глава компании.