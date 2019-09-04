также в разделеРелигия
В Киев 20 сентября прибудут мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского 11
Открыт прием заявок на участие в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2019-2020» 16
В Киеве волонтеры УПЦ проведут благотворительный бал в помощь детям с инвалидностью 10
В РПЦ подчеркнули, что благотворительная деятельность Церкви должна быть максимально прозрачной 9
Митрополит Онуфрий: Задача человека – стать похожим на Бога 14
В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество по святыням Юго-Западной Украины 15
В Париже состоится молебен в поддержку главы Западноевропейского экзархата 18
На Волыни архиепископ УПЦ посетил общину, храм которой захватили представители ПЦУ 24
Аукцион НБУ по продаже монет в честь Томоса не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников 34
На Закарпатье сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святых 18
Профессор Киевской духовной академии рассказал, как не попасть в секту и уберечь близких 11
В Беслане православные 3 сентября молились за литургией на месте гибели заложников 11
Архиепископ УПЦ рассказал о ненависти в соцсетях 16
Иерарх Фанара требует от Архиепископии русских приходов поминать его как правящего архиерея 15
На Тернопольщение православные почтили чудотворную икону Богородицы «Всемилостивая» 11
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Фанару 39
Митрополит Элладской Церкви: Мы признаем только одну каноническую Церковь – УПЦ 21
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, что такое «печать апостольства» 14

Сбор средств в помощь запорожского приюта для животных стартовал в храмах Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

Фото: vv.com.ua

К участию в приуроченной к Всемирному дню защиты животных акции «Дай лапу, друг!» всех неравнодушных призвал в видеообращении митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«4 октября — Всемирный день защиты животных. Некоторые скажут: "У нас свои домашние животные есть, мы их защищаем, о них заботимся". Но намного больше тех животных, которые живут, так сказать, "в свободной среде". И как важно их сохранить! Почему?» — сказал владыка Лука.

Он напомнил о новостях про жестокое обращение с животными, которые часто можно найти в СМИ. В подобном участвуют также и дети. «Почему? Это происходит потому, что люди забыли, что они носители образа Божьего, а также что являются примером для своих детей. дети, видя жестокость, злобу старших, поступают по их примеру. А поскольку ребёнок пока не может нанести вред взрослому, он старается вылить свою злобу и ненависть на окружающих животных — как правило, на бездомных кошек, собак», — пояснил архиерей.

Владыка Лука призвал всех не быть плохим примером для своих детей, не быть источником зла, а также — показать детям пример, как нужно заботиться о животных.

«В связи с этим в нашей епархии уже не первый год проходит акция "Дай лапу, друг!". Мы собираем средства для приюта животных, где находятся бездомные животные. Надеемся, что это их временный приют: мы приглашаем туда детей, может быть, кто-то из находящихся там питомцев им приглянётся, и они заберут его к себе домой».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги