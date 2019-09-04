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В турецкой Анталии нашли убитой 42-летнюю украинку. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Yeni Alanya.

«Женщина была найдена за трансформаторной будкой в парке Муратпаша», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования было установлено, что 42-летняя украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась за трансформаторной будкой. Позже женщина, которую подозревают в занятии проституцией, была найдена мертвой.

Турецкая полиция впоследствии задержала мужчину, который находился с украинкой незадолго до ее смерти. У него нашли украшения женщины. Мужчину задержали по обвинению в убийстве и ограблении.
ForUm

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