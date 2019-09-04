также в разделеПолитика
Медведчук в польских СМИ: Переговоры ведутся, но сроки обмена пока не известны 11
Кабмин уволил Супрун с должности первого замминистра здравоохранения 33
Правительство назначило своего представителя в ВР 30
Глава Минздрава не знает, почему Радуцкий назвал ее «своим человеком» 32
Басараб: Пока «зеленские» празднуют, Медведчук в первый же день зарегистрировал проект постановления о мирном урегулировании 33
СБУ получила заказ на Медведчука от президента Зеленского 99
Зеленский вернул Раде закон о господдержке «Пласта» 47
Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей 30
Зеленский ветировал законопроект о химической кастрации педофилов 38
Закон об отмене депутатской неприкосновенности уже направлен Зеленскому 30
Разумков пояснил, почему Рада приняла закон о неприкосновенности авторства Порошенко 75
«Слуги народа» подали, а затем отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспорту 60
«Оппозиционная платформа - За жизнь»: В стране открывается новый сезон политических преследований 94
Земли заповедника в Ялте в передали в собственность России 37
Законопроект об уменьшении количества нардепов направили в КСУ 42
Меркель пригласила Гончарука в Берлин 29
Медведчук: Демократия – это соблюдение законов. Если это упразднить, от государства останется только название 50
Лукашенко: Есть заинтересованные в продолжении конфликта в Украине 84

Россия выплатила Совету Европы задолженность за 2017-2018 годы по взносам в бюджет организации.

Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью Schweizer Radio und Fernsehen, сообщает Европейская правда.

«Россия только что полностью выплатила свои невыплаченные взносы. Это радует», - сказал Ягланд.

Он отметил, что эти выплаты не были причиной, по которой в организации стремились вернуть Россию как полноправного члена.

«Мы хотели снова иметь возможность отстаивать интересы российских граждан в РФ», - заявил генсек.

Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген подтвердил ТАСС выплату почти всей суммы задолженности.

«Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 годы (54,7 млн евро) были на 97% перечислены по состоянию на сегодняшнее утро», - сказал он.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
13
Теги