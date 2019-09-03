В первом учебном полугодии планируется расширить границы пилотного проекта «мультипрофильного питания» в Киеве. По формату 2-3 меню на выбор учеников охвачен 41% всех школ Печерского района, который стал первым, где ученики сами начали выбирать, что им есть, сообщает пресс-служба КГГА.

С 1 сентября этого года начали реализацию этого проекта во всех школах Дарницкого, Днепровского, Подольского, а также еще в 4-х школах Деснянского (№№ 189, 212, 238, 250), в 5-ти школах Оболонского (№№ 29, 210, 240, 252, 285) и в 4-х – Святошинского (№№ 162, 140, 203, 235) районов.

«Завтрак, где школьники могут выбирать блюда, как на шведском столе, значительно привлекательнее для детей и эффективный с точки зрения использованных средств. На практике успешно показал результат Печерский район, с которого мы начали этот проект и сейчас уже успешно реализуем почти во всех школах столицы», - подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Также модель обеспечения полуфабрикатами (полуфабрикатная линейка «Школьное питание», ООО «Пирятинский деликатес») введена в 12 школах Шевченковского района (№№ 24, 28, 70, 82, 95, 97, 106, 163, 172, 175, 199, Технический лицей).

В рамках этого проекта предполагается изменить рецептуру блюд по сборнику Евгения Клопотенко. Кулинар разработал новые рецепты для школьных столовых, чем доказал, что готовить вкусно и полезно можно за те же 15 грн.

«Мы хотим, чтобы в школьных столовых питались не 30% детей, а хотя бы 70%. Чтобы родители были спокойны за качество и безопасность блюд, а ученикам нравилось то, что для них готовят. В процессе изменений мы сотрудничаем и привлекаем лучших экспертов, которые имеют с нами общую цель - изменить качество и вкус и при этом эффективно использовать средства», - добавил Мондриевский.