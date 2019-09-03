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Самопровозглашенное правительство аннексированного Крыма передало земли природного заповедника в Ялте в федеральную собственность. Соответствующее распоряжение было принято сегодня на заседании «совмина», сообщает Крыминформ.

«Данный проект подготовлен на основании заявления ФГБУ «комплекс Крым» Управления делами президента Российской Федерации, в связи с необходимостью осуществления мероприятий по безвозмездной передаче из государственной собственности «республики Крым» в федеральную собственность», – сказано в пояснительной записке к «распоряжению».

О незаконной передаче заповедника в федеральную собственность стало известно в марте 2018 года. Планировалось завершить эту процедуру к началу лета 2018 года, однако не были урегулированы все разногласия по землям заповедника.

Как сообщил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, федеральный статус позволит увеличить финансирование, даст дополнительные возможности для поддержания на территории заповедников режима особой охраны.

Полуостров Крым был аннексирован РФ в марте 2014-го. РФ организовала непризнанный Украиной референдум, фальшивые результаты которого использовала, чтобы объявить Крым своей территорией, установив свою администрацию, введя в оборот рубли и расставив пограничников на въезде. Аннексию Крыма не признали на международном уровне.
ForUm

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