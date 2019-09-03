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Завтра, 4 сентября, в Украине ощутимо похолодает. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.  

«На севере, западе, в центральных областях, в Одесскую прорвется полоса низкой температуры воздуха. Днем ожидается + 17 + 24 градуса, местами и ниже. На востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области еще будет сухо и жарко, + 26 + 32 градуса», – написала она.

Синоптик пояснила, что похолодание связно с приходом атмосферного фронта, который принесет дожди на правобережье.

В Киеве, по прогнозу Диденко, 4 сентября погода также изменится: пройдет дождь и похолодает до +20 градусов, ветер ожидается северо-западный, 3-8 м / с.

«Кстати, такой метеоприрыжок может немного стукнуть по голове и сосудах, не пугайтесь - это все погода. В дальнейшем температура воздуха выровняется», – подчеркнула она.
ForUm

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