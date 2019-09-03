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Спецслужбы РФ осуществляют незаконные задержания наших соотечественников при пересечении административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, месте дислокации их подразделений и тому подобное.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины путем физических угроз заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию.

При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2000 евро.

Служба безопасности Украины предостерегает, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), представителей патриотических организаций, рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или на временно оккупированные территории для трудоустройства, с туристической целью, для посещения родственников и тому подобное.

Также Служба безопасности Украины напоминает, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершал и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании.
ForUm

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