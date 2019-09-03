В аннексированном Крыму, начиная с 2015 года, за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек. Об этом сообщила «прокуратура» Крыма, передает ТСН.

В частности, как заявили в «прокуратуре», в период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2018 года оккупационная власть Крыма привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек.

По состоянию на сейчас - их количество увеличилось до 59. Также Россия призвала на срочную воинскую службу более 12 тысяч 200 крымчан.

