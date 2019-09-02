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Решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну (Реннето), возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, не оправдано с точки зрения церковных канонов.

Фото: Протоиерей Николай Балашов, ТАСС

Как сообщает информагенство ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"С точки зрения канонического права, выдача отпускной грамоты архиепископу Иоанну, который о ней не просил, вызывает недоумение. Впрочем, после предоставления Константинопольским патриархом "автокефалии" Украинской церкви, которая тоже о ней не просила, удивляться уже ничему не приходится", - сказал он ТАСС.

Генеральная ассамблея архиепископии 7 сентября должна будет рассмотреть вопрос о воссоединении с Русской православной церковью (РПЦ). "Общее собрание архиепископии (Генеральная ассамблея) соберется, как и планировалось, 7 сентября, и примет свои решения в соответствии со своим уставом и законодательством Французской Республики", - считает Балашов.

Зампред ОВЦС добавил, что причины, по которым была создана архиепископия, исчерпали себя за время ее существования. "Стоит напомнить, что при временном переходе митрополита Евлогия и его общин в юрисдикцию Константинополя в 1931 году никаких отпускных грамот от Московского патриархата не выдавалось, и Русская церковь никогда не считала канонически правомочным подчинение этого русского церковного удела в Западной Европе религиозному центру в Стамбуле. Тем более, что все политические причины, вынудившие приснопамятного митрополита Евлогия сделать этот шаг, давно утратили силу", - подчеркнул священнослужитель.

***Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе.

В ответ на это решение патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления. По сведениям источника, на данный момент под управлением архиепископии находятся 125 приходов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии и Великобритании.
ForUm

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