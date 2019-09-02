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Сын Президента Владимира Зеленского Кирилл пошел в первый класс.

Об этом сообщила супруга Президента Елена Зеленская на своей странице в Instagram.

«Сегодня утро для нашей семьи особенное. Букварь, тетради, карандаши. Вроде ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В следующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще — будет озорничать, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным», - написала первая леди.

Она уверена, что сын президентской четы не только будет усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране перемен, передает Укринформ.

«Наши дети — поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание», - добавила она.

Зеленская надеется, что дети полюбят школу, будут учиться охотно, а затем выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны.

«Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины», - подчеркнула супруга Президента.

Как известно, президентская чета Владимир и Елена Зеленская имеют двух детей - старшую дочь Александру и младшего сына Кирилла.
ForUm

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