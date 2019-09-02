Украинские военные в пригороде Горловки провели успешную операцию без применения оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Хорошие новости пришли с войны. В районе пригорода Горловки наша пехота вынудила боевиков покинуть несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причем вынудили их отойти без применения оружия, соблюдая все договоренности про перемирие», - написал он.

По его словам, бойцы усиленно копают и потихоньку продвигаются вперед. «Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалась в полукольце передовых позиций украинских военных. Чувствуя, что сейчас запахнет жареным, они, прихватив оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции. Люблю пехоту. Труженики полей», – сообщил Мысягин.



