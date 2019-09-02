Жители Армянска снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа, сообщает Крым.Реалии.

В то же время, российский министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что по результатам мониторинга концентрация загрязняющих веществ в ночное время суток в Армянске ниже дневной, и «причины для беспокойства отсутствуют».

Жителя Армянска 17 августа вышли на акцию «в защиту нарушенных экологических прав» вследствие прошлогодней аварии на предприятии «Крымский титан». Активисты заявили о намерении обратиться в суд с требованием возместить материальный, физический и моральный вреда в размере более миллиона рублей на каждого пострадавшего жителя.

Жительница многоэтажного дома по улице Симферопольской рассказала корреспонденту Крым.Реалии, что загрязненный воздух продолжает воздействовать на растения.

«Выбросы небольшими порциями идут постоянно. У меня окна квартиры стоят ночью на проветривании, запах ощущается. Но это не кислота, а что-то другое. Позавчера был большой выброс, приблизительно в пять утра, у меня под окном моментально «сгорели» розы».

Активистка из Армянска Екатерина Пивовар отмечает, что воздух в городе сейчас загрязнен, как год назад, только в сравнительно меньшей степени.

«Ситуация похожа на прошлогоднюю, но не настолько критичная. Жалоб уже достаточно много, и сейчас состояние моих детей такое же, как было в августе 2018-го: опять сыпь, кашель, жжение в глазах – но не всегда, а с периодичностью, в вечернее время и в ночное. Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. У многих обостряются хронические заболевания, они чувствуют, что здесь что-то не так. Точно такой же жирный налет в подъезде, на окнах, на машинах. Насколько мне известно – я не знаю, правда или нет – приостановили в связи с выбросами какой-то цех, потому что люди опять начали жаловаться, возмущаться. Мне кажется, что в этом году намного хуже с информированием народа», – отметила она.

По словам Екатерины Пивовар, в департаменте здравоохранения Красноперекопска в прошлом году по телефону делились информацией о выбросах, а сейчас сотрудники отказались это делать под предлогом, что они не имеют права говорить о сложившейся обстановке.