Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включительно с Крымом. Об этом Пенс сказал во время встречи с Зеленским в Варшаве, передает УНИАН.



«Господин президент, мне очень приятно с вами встретиться в Варшаве и участвовать в сегодняшних мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Для меня была большая честь быть вместе с вами на сцене и вспоминать и отмечать годовщину, а также ту свободу, которой мы с вами наслаждаемся уже в течение многих декад», - заявил он.

Пенс отметил, что ему очень приятно лично познакомиться с Зеленским. «Я хочу поздравить по случаю очень хорошего начала вашей работы», - подчеркнул он.

«Я хочу сказать, что между США и Украиной есть чрезвычайно крепкие отношения, и мы всегда поддерживаем и стоим бок о бок с народом Украины. Это началось еще с 2014 года, с того времени мы очень сильно поддерживаем территориальную целостность Украины и народ Украины. Я также хочу сказать, что мы и в дальнейшем будем продолжать стоять вместе и поддерживать народ Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая Крым», - отметил Пенс.



