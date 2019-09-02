Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.
«В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов», - говорится в сообщении.
Мероприятие проведут в Офисе президента.
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