также в разделеПолитика
Пенс заверил в дальнейшей поддержке США целостности Украины 12
Зеленский провел встречу с премьером Бельгии 34
Гончарук показал Кабмин изнутри 45
Зеленский встретился с президентом Литвы 31
Президенты Украины и Грузии договорились осуществить взаимные визиты 38
Завтра Зеленский встретится с руководством Кабмина, Рады и правоохранительных органов 28
«Все начнется осенью»: Зеленский рассказал о «посадках» 71
Новый министр образования поздравила с 1 сентября 29
Зеленский прокомментировал отпуск Богдана на День независимости 44
Офис президента не будет переезжать с Банковой 42
Зеленский хочет предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно прослушивать 30
Медведчук: Шуфрич будет отстаивать свободу слова, независимо от того сколько депутатов в комитете 52
Зеленский: Северный поток 2 несет военную угрозу для всей Европы 47
Юрий Бойко: Медведчук освободил сотни людей, действуя из гражданских побуджений 24
Пресс-секретарь Луценко заявила, что дело Калетника закрыли законно 19
Зеленский и Дуда: Санкции в отношении РФ должны остаться 45
Зеленский готов разрешить эксгумацию тел поляков 36
Разумков надеется, что нардепы продолжат плодотворно работать 18

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями Верховной Рады, Кабинета Министров и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

«В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в Офисе президента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги