Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Украины и бельгийский премьер провели встречу в Варшаве, где проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Зеленский поблагодарил Мишеля за поддержку Украины в ряде сфер, в частности в реабилитации ветеранов.
«Жизнь людей для нас — приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят», — сказал он.
Мишель, со своей стороны, положительно оценил возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе и поддержал стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией.
Сам Зеленский заверил, что новая власть будет реализовывать «все необходимые для государства реформы».
«Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов», – говорится в сообщении.
Напомним, в Варшаве Зеленский также встретился с президентом Литвы Гитанас Науседой и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
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