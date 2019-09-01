Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины и бельгийский премьер провели встречу в Варшаве, где проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Зеленский поблагодарил Мишеля за поддержку Украины в ряде сфер, в частности в реабилитации ветеранов.

«Жизнь людей для нас — приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят», — сказал он.

Мишель, со своей стороны, положительно оценил возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе и поддержал стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией.

Сам Зеленский заверил, что новая власть будет реализовывать «все необходимые для государства реформы».

«Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов», – говорится в сообщении.

Напомним, в Варшаве Зеленский также встретился с президентом Литвы Гитанас Науседой и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.