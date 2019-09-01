также в разделеПолитика
Гончарук показал Кабмин изнутри 30
Зеленский встретился с президентом Литвы 27
Президенты Украины и Грузии договорились осуществить взаимные визиты 33
Завтра Зеленский встретится с руководством Кабмина, Рады и правоохранительных органов 24
«Все начнется осенью»: Зеленский рассказал о «посадках» 63
Новый министр образования поздравила с 1 сентября 25
Зеленский прокомментировал отпуск Богдана на День независимости 39
Офис президента не будет переезжать с Банковой 40
Зеленский хочет предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно прослушивать 30
Медведчук: Шуфрич будет отстаивать свободу слова, независимо от того сколько депутатов в комитете 49
Зеленский: Северный поток 2 несет военную угрозу для всей Европы 45
Юрий Бойко: Медведчук освободил сотни людей, действуя из гражданских побуджений 24
Пресс-секретарь Луценко заявила, что дело Калетника закрыли законно 19
Зеленский и Дуда: Санкции в отношении РФ должны остаться 45
Зеленский готов разрешить эксгумацию тел поляков 36
Разумков надеется, что нардепы продолжат плодотворно работать 17
Гаврилечко: В деле освобождения Сенцова и моряков возникли проблемы, поэтому на помощь пришел Медведчук 98
Зеленский встретился с президентом Польши 55
Президент Владимир Зеленский встретился в Польше с премьер-министром Бельгии Шарлемом Мишелем.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины и бельгийский премьер провели встречу в Варшаве, где проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Зеленский поблагодарил Мишеля за поддержку Украины в ряде сфер, в частности в реабилитации ветеранов.

«Жизнь людей для нас — приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят», — сказал он.

Мишель, со своей стороны, положительно оценил возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе и поддержал стремление Украины активизировать борьбу с коррупцией.

Сам Зеленский заверил, что новая власть будет реализовывать «все необходимые для государства реформы».

«Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов», – говорится в сообщении.

Напомним, в Варшаве Зеленский также встретился с президентом Литвы Гитанас Науседой и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги