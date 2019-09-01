Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что встреча состоится в понедельник, 2 сентября, в 12:00 в Офисе президента на улице Банковой. Других подробностей встречи не указывается.

Напомним, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва приняли присягу. В тот же день был утвержден состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.