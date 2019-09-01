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В городах Мидленд и Одеса в американском штате Техас 31 августа неназванный стрелок устроил стрельбу. Нападающего застрелили полицейские, но не менее 5 человек погибли и более 20 получили ранения. Об этом сообщает Громадське.

Как пишет Dallas News, мужчина открыл огонь около 15:00, 31 августа, когда его авто попытался остановить офицер общественной безопасности Техаса. Стрелец убил полицейского и продолжил движение в направлении Одесы, застрелив по дороге еще одного человека. В Одесе нападающий захватил почтовый фургон и продолжил стрелять в людей.

По словам начальника полиции Одесы Майкла Герке, ранения получили по меньшей мере 21 человек, погибло 5. Он не уточнил, причислил ли он нападающего к числу погибших. Среди раненых оказался и 17-месячный ребенок. Его госпитализировали, но о состоянии пока не известно.

Правоохранители застрелили стрелка когда он поехал в кинотеатр Одесы. Его имя полиция не разглашает. Известно, что он белый, старше 30 лет.

«Первая леди и я разбиты... и мы предлагаем нашу решительную поддержку жертвам, их семьям и всем жителям Мидленда и Одесы. Штат Техас и Департамент общественной безопасности тесно сотрудничают с местными правоохранителями, чтобы обеспечить их нужными ресурсами и осуществить правосудие относительно этого отвратительного нападения», — сказал губернатор Техаса Грег Эбботт.

Отметим, что сегодня, 1 сентября, вступило в силу несколько законов штата, которые ослабляют ограничения относительно ношения оружия. В частности, разрешается приходить с оружием в церкви, школы и другие общественные места.
ForUm

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